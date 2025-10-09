У снесшего остановку с людьми в Новосибирске пьяного водителя не было прав

У мужчины, который за рулем автомобиля каршеринга влетел в остановку с людьми на улице Кирова в Новосибирске, нет водительских прав. Кроме того, он управлял машиной, которая была арендована на чужой аккаунт. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе прокураторы Новосибирской области.
— Предварительно установлено, что доступ к арендованному автомобилю водитель получил благодаря аккаунту иного лица, — передает официальный Telegram-канал регионального ведомства.
Вечером 9 октября около остановки «Октябрьский универмаг» водитель автомобиля «Фольксваген Поло» наехал на пешеходов. Оказалось, что нарушитель управлял арендованной машиной в нетрезвом виде. Внутри транспорта в момент ДТП находились трое молодых людей. Позже появились фотографии с места происшествия. В ДТП пострадали шесть человек.