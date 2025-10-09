Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в горах Абхазии

В высокогорном поселке Акармара произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов. В результате аварии одна российская туристка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Абазии.
Автомобиль, в котором находились отдыхающие, сорвался в пропасть возле села Акармара, расположенного выше города Ткуарчал. Трое пассажиров получили различные травмы и были извлечены спасателями из почти 50-метровой расщелины.
В ведомстве отметили, что сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 12:48 мск, на место ЧП экстренно выехали спасатели. Четверо человек, включая местного водителя, сумели выбраться самостоятельно. Пострадавшие доставлены в Ткуарчалскую районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Как уточняет «КП-Ставрополь», в больнице Абхазии продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим туристам. Двоим установлены легкие травмы, остальным — травмы средней и тяжелой степени. Одному пациенту проводят операцию, остальные проходят дополнительные обследования.