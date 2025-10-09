Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в горах Абхазии

В ведомстве отметили, что сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 12:48 мск, на место ЧП экстренно выехали спасатели. Четверо человек, включая местного водителя, сумели выбраться самостоятельно. Пострадавшие доставлены в Ткуарчалскую районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.