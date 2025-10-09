Антисанитарию и другие нарушения выявили в частном зоопарке после жалоб москвичей

Напомним, с сентября в России действует закон, запрещающий содержать дома определённые виды диких животных. Дело в том, что объёмы противозаконной торговли экзотическими животными в РФ превысили показатели легального рынка, достигнув сотен миллионов рублей. В Министерстве природных ресурсов и экологии заявили о подготовке совместных мер в координации с другими ведомствами, включая блокировку объявлений о продаже и ужесточение ответственности для продавцов и платформ, публикующих подобные предложения.