В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера

Задержания прошли в Антверпене. Во время обысков силовики нашли «самодельное устройство — потенциально взрывчатое, но еще не готовое к применению, а также сумку с металлическими шариками» и 3D-принтер, «который, как предполагается, предназначался для изготовления компонентов для совершения атаки», в частности дрона-камикадзе, указала прокурор. Один из домов, где прошли обыски, располагается близ дома премьер-министра.