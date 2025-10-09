В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке теракта против премьера

«Некоторые детали указывают на то, что подозреваемые намеревались совершить террористическую атаку, вдохновленную джихадизмом, против политических деятелей», — заявила федеральный прокурор Анн Франсен.
Мишенью был в том числе премьер-министр Барт де Вевер, передают De Standaard и HLN со ссылкой на источники. В Х вице-премьер Бельгии Максим Прево сообщил, что известие о подготовке атаки шокирует, и выразил поддержку де Веверу.
54-летний де Вевер возглавляет бельгийское правительство с 3 февраля этого года. До этого был мэром Антверпена с 2013-го. Он первый фламандский националист, получивший пост премьера Бельгии.
Были задержаны три человека 2001, 2002 и 2007 годов рождения. Первого позднее отпустили. De Standaard пишет, что среди оставшихся под стражей есть человек чеченского происхождения.
Задержания прошли в Антверпене. Во время обысков силовики нашли «самодельное устройство — потенциально взрывчатое, но еще не готовое к применению, а также сумку с металлическими шариками» и 3D-принтер, «который, как предполагается, предназначался для изготовления компонентов для совершения атаки», в частности дрона-камикадзе, указала прокурор. Один из домов, где прошли обыски, располагается близ дома премьер-министра.