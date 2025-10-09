Покушения на политиков с помощью беспилотников предотвратили в Бельгии

Как уточнила прокуратура, во время обысков были изъяты компоненты для сборки взрывчатки, элементы поражающего действия. В квартире одного из задержанных обнаружен 3D-принтер, который, по версии следствия, использовался для изготовления деталей, потенциально пригодных для совершения теракта. Следствие считает, что подозреваемые придерживаются радикальных идеологий, однако их гражданство пока не разглашается.