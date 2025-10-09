Ричмонд
В Новосибирске пьяный водитель без прав протаранил автобусную остановку

В Новосибирске мужчина на каршеринговой машине влетел в автобусную остановку. Шесть человек получили тяжелые травмы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, лихач был пьян и не имел водительских прав.

