В Новосибирске пьяный водитель без прав протаранил автобусную остановку

В Новосибирске мужчина на каршеринговой машине влетел в автобусную остановку. Шесть человек получили тяжелые травмы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, лихач был пьян и не имел водительских прав.