Двое детей и двое взрослых погибли в столкновении машины с фурой под Краснодаром

По словам представителей ведомства, авария произошла около 13:50 по московскому времени в Туапсинском муниципальном округе. Водитель легковушки не учел, что в тот момент шел сильный дождь, из-за чего на закруглении дороги машину занесло. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где на скорости врезался в фуру.