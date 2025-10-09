Двое детей и двое взрослых погибли в столкновении машины с фурой под Краснодаром

Двое детей и двое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля «Мерседес» с большегрузом «Вольво» с полуприцепом на автодороге Джубга — Сочи. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.
По словам представителей ведомства, авария произошла около 13:50 по московскому времени в Туапсинском муниципальном округе. Водитель легковушки не учел, что в тот момент шел сильный дождь, из-за чего на закруглении дороги машину занесло. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где на скорости врезался в фуру.
— В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров: женщина 30-лет и двое детей двух и четырех лет скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
