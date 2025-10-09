В Новой Москве произошел масштабный блэкаут, жители остались без воды и тепла

«Блэкаут случился в Новых Ватутинках, без света десятки домов. Жители сообщают, что в месте с электричеством пропали вода, интернет и отопление. Некоторые жители оказались заперты в лифтах, сейчас электричество постепенно пытаются восстановить, но авария еще не устранена», — приводит слова жильцов telegram-канал.