В Новой Москве произошел масштабный блэкаут, жители остались без воды и тепла

В жилом районе Новые Ватутинки (Новая Москва) произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной стало аварийное отключение на одной из ключевых подстанций, обеспечивающей энергоснабжение района. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Блэкаут случился в Новых Ватутинках, без света десятки домов. Жители сообщают, что в месте с электричеством пропали вода, интернет и отопление. Некоторые жители оказались заперты в лифтах, сейчас электричество постепенно пытаются восстановить, но авария еще не устранена», — приводит слова жильцов telegram-канал.

Ранее стало известно об аварийном отключении электроэнергии в Приморском крае. Причиной стало выдавливание фундамента опоры линии электропередачи.