Альпинист Кулеш назвал особенности места, где пропала семья Усольцевых

Семья Усольцевых в Красноярском крае пропала в популярном туристическом месте под названием Кутурчинское Белогорье. Оно довольно живописно и находится примерно в 200 километрах от самого Красноярска. Об этом рассказал профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
По словам эксперта, к этой локации ведет хорошая дорога, и в Кутурчинское Белогорье часто ездят путешественники. Он добавил, что для желающих там организуют группы выходного дня.
— Мне неизвестно о том, чтобы там люди терялись прямо так вот надолго. Заблудиться там можно. Но заблудился, походил-походил немного и вышел, — передает слова Кулеша Aif.ru.
Усольцевы вышли на туристический маршрут 28 сентября. Они двигались в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с близкими.
Сейчас семью разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Член поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».
Некоторые считают, что шансов найти живыми членов семьи почти не осталось: на месте поисков выпал снег, а ночью температура уже опускается до минус пяти градусов.
Неподалеку от места исчезновения семьи во время облета местности заметили стаю волков и двух медведей. Однако если бы путешественники стали жертвами диких животных, то уже удалось бы найти их останки. Каковы шансы на спасение Усольцевых — в еще одном тексте «ВМ».