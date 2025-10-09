Ричмонд
В Ивановской области один охотник застрелил другого

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Источник: АиФ

В Родниковском районе Ивановской области произошел инцидент, на место которого была направлена полиция. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, предварительно установлено, что один из охотников застрелил другого.

Согласно заявлению ведомства, оперативно-следственная группа выехала для выяснения обстоятельств трагедии, произошедшей в Родниковском районе. Изначально предполагается, что причиной гибели человека стал выстрел, произведенный другим участником охоты.

Уточняется, что инцидент произошел на территории кукурузного поля. Детали происшествия в настоящее время выясняются.

Ранее сообщалось, что в Хакасии подчиненный случайно выстрелил в начальника во время охоты.