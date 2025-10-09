Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. Жертвами автоаварии стали четыре человека, включая двоих детей. О случившемся передаёт главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю.

Источник: Life.ru

Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Видео © Telegram / 23 МВД.

Как отмечают в ведомстве, автоавария произошла на трассе Джубга — Сочи. Согласно информации правоохранителей, автомобиль марки Mercedes занесло из-за дождя, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки Volvo.

В результате ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей в возрасте двух и четырёх лет. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Новосибирске пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали шесть человек. Согласно информации местного Минздрава, один из пострадавших в результате ДТП пребывает в крайне тяжёлом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.