Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

Ранее в Новосибирске пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали шесть человек. Согласно информации местного Минздрава, один из пострадавших в результате ДТП пребывает в крайне тяжёлом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.