Польские пограничники задержали подростка, который шел пешком из РФ в ЕС

Сотрудники польской погранслужбы задержали и передали российской стороне 16-летнего подростка, который пытался пешком добраться из Калининграда в Евросоюз, сообщилв в Калининградском облсуда.
«В Правдинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который незаконно пересёк государственную границу Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале суда.
По версии следствия, подросток из Санкт-Петербурга прилетел в Калининград и собирался пересечь границу в Правдинском муниципальном округе. Он приехал в поселок Севское и отправился пешком в сторону границы, переплыл реку Лава и продолжил идти, полагают следователи. В 20 метрах от пограничного знака подросток пересек госграницу и продолжил движение пешком по территории Польши, там его задержали пограничники соседнего государства и передали российской стороне, сообщили в суде. По данным следователей, подросток хотел уехать в страну ЕС и попросить там политическое убежище.
Несовершеннолетнего россиянина обвинили в незаконном пересечении госграницы (ч. 1 ст. 322 УК РФ), санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в США задержали гражданина РФ Дмитрия Горелова по подозрению в нелегальном пересечении государственной границы. Его заподозрили в проникновении на территорию США в обход официальных пунктов досмотра и без прохождения иммиграционного контроля.