Польские пограничники задержали подростка, который шел пешком из РФ в ЕС

По версии следствия, подросток из Санкт-Петербурга прилетел в Калининград и собирался пересечь границу в Правдинском муниципальном округе. Он приехал в поселок Севское и отправился пешком в сторону границы, переплыл реку Лава и продолжил идти, полагают следователи. В 20 метрах от пограничного знака подросток пересек госграницу и продолжил движение пешком по территории Польши, там его задержали пограничники соседнего государства и передали российской стороне, сообщили в суде. По данным следователей, подросток хотел уехать в страну ЕС и попросить там политическое убежище.