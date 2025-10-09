Коллеги рассказали об учительнице, убитой ударом ВСУ под Белгородом

Преподавательница русского языка и литературы в школе поселка Маслова Пристань Белгородской области Евгения Кравченко, которая погибла при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ), была добрым наставником восьмиклассникам, близким другом и чуткой коллегой.
По словам сотрудников учебного заведения, смерть учительницы стала большой потерей и тяжелым испытанием не только для трудового коллектива, но и для учеников школы. Они подчеркнули, что Кравченко оставила яркий след в душе и сердцах коллег и школьников.
— Прощайте, Евгения Александровна… Ваша улыбка, учительская мудрость и доброта навсегда останутся в наших сердцах, — передает официальная страница Масловопристанской школы в социальной сети VK.
Утром 8 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа: в результате атаки погибли трое человек. Губернатор позже уточнил, что семерых женщин доставили в белгородские больницы, состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое. Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 11 человек.