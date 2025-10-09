Коллеги рассказали об учительнице, убитой ударом ВСУ под Белгородом

Утром 8 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа: в результате атаки погибли трое человек. Губернатор позже уточнил, что семерых женщин доставили в белгородские больницы, состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое. Позже стало известно, что в результате атаки пострадали 11 человек.