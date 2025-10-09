Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп исключил российскую угрозу для Финляндии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы прийти на помощь Финляндии в случае возможной атаки со стороны России. Об этом он сообщил 9 октября на совместной встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам Трампа, США выполнят свои обязательства по НАТО, если возникнет соответствующая угроза союзнику.

Дональд Трамп указал, что не верит в угрозу Финляндии со стороны России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы прийти на помощь Финляндии в случае возможной атаки со стороны России. Об этом он сообщил 9 октября на совместной встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам Трампа, США выполнят свои обязательства по НАТО, если возникнет соответствующая угроза союзнику.

«Я приду [на помощь]. Они — члены НАТО, они замечательные люди, но я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин — ред.) это сделает, шансы на это очень малы», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможной поддержке Финляндии в случае эскалации. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе переговоров Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Однако рассматривается вариант его возможного перемещения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше