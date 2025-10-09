Ричмонд
В Минске водитель отвлекся от управления и наехал на водителя троллейбуса

Женщина, надев световозвращающий жилет, покинула транспортное средство для установки токоприемника на контактный провод.

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель отвлекся от управления и наехал на водителя троллейбуса. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ГАИ, сегодня вечером 42-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Рафиева, по предварительной информации, отвлекся от управления, в результате чего совершил наезд на 60-летнюю водителя троллейбуса. Женщина, надев световозвращающий жилет, покинула транспортное средство для установки токоприемника на контактный провод.

Водитель троллейбуса доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска и следственно-оперативная группа. -0-