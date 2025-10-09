В Минске водитель отвлекся от управления и наехал на водителя троллейбуса

Как рассказали в ГАИ, сегодня вечером 42-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по ул. Рафиева, по предварительной информации, отвлекся от управления, в результате чего совершил наезд на 60-летнюю водителя троллейбуса. Женщина, надев световозвращающий жилет, покинула транспортное средство для установки токоприемника на контактный провод.