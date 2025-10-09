Ричмонд
Трамп анонсировал возможное перемещение войск в Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены сокращать свое военное присутствие в Европе. Однако он допустил возможность «передислокации» американских сил в регионе, чтобы повысить их эффективность для США и союзников по НАТО. Это заявление было сделано в ходе встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Мы [США] не собираемся сокращать войска в Европе, но можем немного их передислоцировать. Мы посмотрим, где они размещены, и что имеет больше смысла для Штатов и наших союзников по НАТО. У нас много войск в Европе — возможно, часть из них будет перемещена», — заявил Дональд Трамп.

В ходе беседы с финским лидером Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы прийти на помощь Финляндии в случае возможной атаки со стороны России. При этом он считает такую возможность маловероятной.

