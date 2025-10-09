Трамп анонсировал возможное перемещение войск в Европе

«Мы [США] не собираемся сокращать войска в Европе, но можем немного их передислоцировать. Мы посмотрим, где они размещены, и что имеет больше смысла для Штатов и наших союзников по НАТО. У нас много войск в Европе — возможно, часть из них будет перемещена», — заявил Дональд Трамп.