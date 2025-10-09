Трамп раскрыл методы давления на участников украинского конфликта

Ранее Трамп отмечал, что не считает целесообразным просить президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине, однако подчеркивал готовность принять жесткие меры при необходимости. Также он обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером усиление давления на Россию, в том числе ограничения на закупки российской нефти. Белый дом неоднократно заявлял о важности сохранения санкций и поиска новых путей для урегулирования конфликта.