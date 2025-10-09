Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл методы давления на участников украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп объявил об усилении давления для разрешения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне.

Заявление Трампа прозвучало на фоне дискуссий в западных странах о дальнейшей поддержке Киева.

Президент США Дональд Трамп объявил об усилении давления для разрешения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне.

«Мы усиливаем давление, мы вместе усиливаем давление. НАТО отлично проявляет себя, они усиливают тоже», — заявил американский лидер. При этом Трамп не уточнил, какие именно меры предполагаются под «усилением давления» и о каких конкретно действиях альянса идет речь. Слова главы Белого дома передает РИА Новости.

Ранее Трамп отмечал, что не считает целесообразным просить президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине, однако подчеркивал готовность принять жесткие меры при необходимости. Также он обсуждал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером усиление давления на Россию, в том числе ограничения на закупки российской нефти. Белый дом неоднократно заявлял о важности сохранения санкций и поиска новых путей для урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше