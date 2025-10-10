В Волгоградской области за лето утонули 36 человек

Виктор Староверов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах, подчеркнул, что традиционными причинами происшествий остаются купание в не предназначенных для этого местах, употребление алкоголя во время купания и, в случае с детьми, отсутствие должного присмотра со стороны взрослых. В текущем году в регионе утонули 4 несовершеннолетних.