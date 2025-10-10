В Волгоградской области за лето утонули 36 человек

Как сообщает ГУ МЧС России по Волгоградской области, подведены итоги летнего купального сезона. Всего этим летом было зафиксировано 49 происшествий на воде, что на 2 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Виктор Староверов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах, подчеркнул, что традиционными причинами происшествий остаются купание в не предназначенных для этого местах, употребление алкоголя во время купания и, в случае с детьми, отсутствие должного присмотра со стороны взрослых. В текущем году в регионе утонули 4 несовершеннолетних.
Наталия Пшеничкина, заместитель начальника оперативного отдела аварийно-спасательной службы Волгоградской области, сообщила, что за время купального сезона проведено 144 рейда, выявлены 18 нарушителей, выполнено более 40 спасательных операций, включая поиск и подъем тел утонувших. Также велась информационная работа с населением.
Эдуард Протопопов, председатель регионального отделения ВОСВОД — Всероссийского общества спасания на водах, отметил, что в прошлом учебном году были проведены занятия по безопасному поведению на воде и спасению утопающих в 188 школах. Учащиеся получают памятки, а летом готовятся около 250 добровольных спасателей, участвующих в патрулировании водных объектов.