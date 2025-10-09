Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из альянса

Вопрос военных расходов стран-членов НАТО неоднократно становился предметом обсуждения на саммитах альянса. Дональд Трамп еще во время своего предыдущего президентского срока критиковал партнеров по НАТО за несоблюдение договоренностей по финансированию обороны, особенно отмечая Испанию среди государств, не достигающих установленного уровня в 2% ВВП.