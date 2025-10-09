Ричмонд
Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из альянса

Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть вопрос об исключении Испании из НАТО. Поводом для заявления стало недовольство Вашингтона уровнем военных расходов Мадрида, сообщают СМИ.

Трамп резко высказался об Испании.

«Испанские власти не имеют оснований не увеличивать уровень ассигнований на оборону. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — заявил Трамп, комментируя позицию испанского правительства по военным расходам. Его слова передает ТАСС.

Вопрос военных расходов стран-членов НАТО неоднократно становился предметом обсуждения на саммитах альянса. Дональд Трамп еще во время своего предыдущего президентского срока критиковал партнеров по НАТО за несоблюдение договоренностей по финансированию обороны, особенно отмечая Испанию среди государств, не достигающих установленного уровня в 2% ВВП.

