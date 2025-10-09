В Масловой Пристани рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ

Учительница Евгения Кравченко, погибшая при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины, была добрым наставником и чуткой коллегой, рассказали в Масловопристанской школе.
«Наша школа переживает тяжёлое испытание — трагически погибла учитель русского языка и литературы, Евгения Александровна. Это огромная потеря для всей школы, ведь она была не просто учителем, а добрым наставником своим восьмиклассникам, близким другом и чуткой коллегой», — говорится в сообщении образовательного учреждения на его странице в соцсети VK.
Напомним, населённый пункт Маслова Пристань в Белгородской области подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Жертвами удара стали три человека, в том числе учитель русского языка и литературы Евгения Кравченко. Ещё 11 человек получили травмы.
В результате удара повреждения получили здание физкультурно-оздоровительного центра, два многоквартирных дома и семь машин. СК РФ завёл уголовное дело по статье о террористическом акте.
Ранее военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин рассказал, каким будет ответ за Маслову Пристань.