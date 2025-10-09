В Масловой Пристани рассказали об учительнице, погибшей при обстреле ВСУ

«Наша школа переживает тяжёлое испытание — трагически погибла учитель русского языка и литературы, Евгения Александровна. Это огромная потеря для всей школы, ведь она была не просто учителем, а добрым наставником своим восьмиклассникам, близким другом и чуткой коллегой», — говорится в сообщении образовательного учреждения на его странице в соцсети VK.