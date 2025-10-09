Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области

— Около 19:20 по московскому времени в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж воздушного судна катапультировался, угрозы жизни летчикам нет, — сказано в релизе.