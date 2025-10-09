Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области при заходе на посадку. Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— Около 19:20 по московскому времени в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж воздушного судна катапультировался, угрозы жизни летчикам нет, — сказано в релизе.
Отмечается, что самолет упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта, передает РИА Новости.
3 октября оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2 в районе поселка Танзыбей в Красноярском крае. Само воздушное судно полностью разрушено. Об этом сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.
Инцидент произошел днем 3 октября. Представители экстренных служб оперативно прибыли на место случившегося. Позже в Сети появилось фото разбившегося легкомоторного самолета.