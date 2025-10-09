МиГ-31 разбился в Липецкой области, экипаж выжил

«Около 19:20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт МиГ-31. Экипаж самолёта катапультировался, угрозы жизни летчиков нет», — сообщили в ведомстве.
Самолёт упал в безлюдном районе. Полёт проходил без боекомплекта.
Ранее стало известно, что по факту крушения Ан-2 в Красноярском крае возбудили уголовное дело.
