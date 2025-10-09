Самолет потерпел крушение в Липецкой области

В Липецкой области произошла авиакатастрофа. Разбился самолет МиГ-31.
Как сообщили в Минобороны, экипаж катапультировался и на текущий моментугрозы жизни летчикам нет.
Новость дополняется.
