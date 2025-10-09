Минобороны: В Липецкой области потерпел аварию самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 потерпел аварию во время планового учебно-тренировочного полёта в четверг 9 октября. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.
«Сегодня около 19.20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31», — сказано в релизе российского оборонного ведомства.
При этом лётчики успели катапультироваться. Их жизни ничто не угрожает. Также в МО уточнили, что самолёт упал в безлюдном районе.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области разбился сельскохозяйственный самолет Ан-2, при этом погиб пилот.
Также сообщалось, что утром 4 сентября 2025 года стало известно о крушении легкомоторного самолета Х-32 «Бекас» в Рязанской области. В результате авиационного происшествия погиб пилот.
Напомним, 28 сентября в американском штате Техас двухмоторный самолет Cessna 340 потерпел крушение. Члены экипажа погибли.