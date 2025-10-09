Ричмонд
В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение на территории Липецкой области. Экипаж самолёта благополучно катапультировался. Жизни лётчиков ничего не угрожает, сообщает Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Сегодня около 19:20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт МиГ-31. Экипаж самолёта катапультировался, угрозы жизни лётчикам нет», — уточнили в ведомстве.

Падение самолёта произошло в безлюдной местности, а его полёт проходил без боекомплекта.

Ранее медицинский вертолёт разбился на автомагистрали в Сакраменто, США. По меньшей мере три человека получили серьёзные ранения. Момент крушения попал на видео. Вертолёт взлетел с территории медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе. Власти начали расследование причин крушения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

