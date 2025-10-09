Ричмонд
Самолет МиГ-31 разбился при заходе на посадку в Липецкой области

В Липецкой области во время учебного полета разбился истребитель МиГ-31. Оба летчика успешно катапультировались, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипаж МиГ-31 катапультировался перед крушением самолета под Липецком.

«Экипаж истребителя МиГ-31 успешно катапультировался сегодня в Липецкой области, их жизням ничего не угрожает. Авария с самолетом произошла около 19:20 по московскому времени при заходе на посадку после выполнения учебного вылета», — сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве также уточнили, что истребитель упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта на борту.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижегородской области после крушения истребителя Су-34 скончался штурман, получивший тяжелые травмы. Оба пилота успели катапультироваться, авария произошла в районе города Кулебаки.

