Самолет МиГ-31 разбился при заходе на посадку в Липецкой области

Экипаж МиГ-31 катапультировался перед крушением самолета под Липецком.
В Липецкой области во время учебного полета разбился истребитель МиГ-31. Оба летчика успешно катапультировались, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипаж истребителя МиГ-31 успешно катапультировался сегодня в Липецкой области, их жизням ничего не угрожает. Авария с самолетом произошла около 19:20 по московскому времени при заходе на посадку после выполнения учебного вылета», — сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве также уточнили, что истребитель упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта на борту.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижегородской области после крушения истребителя Су-34 скончался штурман, получивший тяжелые травмы. Оба пилота успели катапультироваться, авария произошла в районе города Кулебаки.