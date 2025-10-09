Самолет МиГ-31 разбился при заходе на посадку в Липецкой области

«Экипаж истребителя МиГ-31 успешно катапультировался сегодня в Липецкой области, их жизням ничего не угрожает. Авария с самолетом произошла около 19:20 по московскому времени при заходе на посадку после выполнения учебного вылета», — сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве также уточнили, что истребитель упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта на борту.