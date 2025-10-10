Вучич заявил о более 700 нападениях на сербов в Косово и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что с момента прихода к власти Альбина Курти в 2021 году на сербов в Косово и Метохии было совершено 702 нападения, за которые никто не понёс ответственности. Об этом он сказал, призывая соотечественников принять участие в муниципальных выборах в самопровозглашённой республике, которые пройдут 12 октября, и поддержать партию «Сербский список».