Президент Сербии Александр Вучич заявил, что с момента прихода к власти Альбина Курти в 2021 году на сербов в Косово и Метохии было совершено 702 нападения, за которые никто не понёс ответственности. Об этом он сказал, призывая соотечественников принять участие в муниципальных выборах в самопровозглашённой республике, которые пройдут 12 октября, и поддержать партию «Сербский список».
Ранее директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович также обратился к косовским сербам с призывом прийти на выборы. По его словам, голосование имеет ключевое значение для четырёх северных муниципалитетов, где сербы составляют большинство, а также для шести общин в центре и на юге региона.
«Призываю сербов выйти на выборы, и мы не скрываем, что поддерживаем “Сербский список”, потому что это — ответственная партия, которая представляет интересы сербского народа, им не приказывает Курти, они не получают указания в иностранных посольствах, но представляют интересы своего народа», — заявил Вучич.
Он отметил, что представители этой партии «выдержали террор, с которым не сталкивалась ни одна политическая сила в современной Европе», подчеркнув их стойкость и важность консолидации перед голосованием.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич провели переговоры, в ходе которых обсудили обстановку в Косово, а также вокруг Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.