На Камчатке в ДТП с машиной скорой помощи пострадали два фельдшера

Два фельдшера получили травмы в ДТП с участием скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Пациентов в автомобиле не было. Об этом сообщил Минздрав Камчатского края.

В Камчатском крае произошло ДТП с каретой скорой помощи.

«Два фельдшера пострадали в ДТП с машиной “скорой” на Камчатке. Пациентов в карете скорой помощи не было, в автомобиле находились два фельдшера и водитель», — говорится в сообщении. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, водитель второго автомобиля не пострадал.

Ранее сообщалось об аварии в Абхазии, где экскурсионный автобус с туристами съехал с дороги. В результате происшествия есть пострадавшие, погиб один из пассажиров.

Два фельдшера пострадали в ДТП с машиной «скорой» на КамчаткеФото: Минздрав Камчатского края.

