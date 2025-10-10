Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве пропало электричество после взрывов в районе ТЭЦ

В Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6, после чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщают местные каналы.

Столица Украины столкнулась с блэкаутом.

В Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6, после чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщают местные каналы.

«В столице Украины прогремели мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. Это произошло на фоне объявленной воздушной тревоги. Инцидент привел к серьезным последствиям для городской инфраструктуры — в различных районах Киева наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением и водоснабжением», — передает RT со ссылкой на публикации в местные паблики.

Ранее, в сентябре, серьезные повреждения получил еще один важный энергетический объект региона — Трипольская ТЭС, что уже приводило к масштабным перебоям с электроснабжением в Киевской области и соседних регионах. Тогда ремонтные работы на станции были сорваны, а последствия удара ощутимо сказались на энергоснабжении Киева. Новые взрывы на ТЭЦ-6 усугубили ситуацию с инфраструктурой города.