В Финляндии пенсионер 30 лет хранил тела родителей в морозильнике

Ранее в Якутии родители две недели не могли похоронить восьмилетнюю дочь. Тело им не отдавали, ссылаясь на то, что ещё не проведена судмедэкспертиза. Однако специалисты никак не могли доехать в посёлок из-за плохой погоды, чтобы провести вскрытие. Трагедия произошла 19 сентября. Девочка ехала в кабине трактора с 58-летним мужчиной. В какой-то момент малышка выпала из откидного окна, но водитель этого не заметил. Сдавая задом, трактор насмерть переехал ребёнка. Следователь и судмедэксперт спустя 2,5 недели смогли вылететь в якутское село Юкагир для расследования гибели девочки.