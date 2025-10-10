На границе Польши задержали подростка при попытке пешком попасть из России в ЕС

Согласно данным следствия, подросток прибыл в Калининград из Санкт-Петербурга с целью дальнейшего переезда в страны Евросоюза для получения политического убежища. В течение нескольких дней он занимался поиском наиболее подходящего участка для нелегального пересечения границы с Польшей. 24 августа нарушитель выбрал Правдинский муниципальный округ, добрался до посёлка Севское и направился пешком в сторону границы. Он приблизился к инженерным сооружениям, охраняющим границу, переплыл реку Лава и продолжил движение пешком.