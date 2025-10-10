Стали кошмаром для ВСУ и поссорили НАТО: что известно о самолетах МиГ-31, один из которых упал под Липецком

Американцы называют этот истребитель словом Foxhound — «лисья гончая» (порода собак, — ред.) или «охотник на лис». Он развивает скорость до 3 463 км/ч. Максимальная продолжительность полета составляет три с половиной часа с подвесными баками и семь часов с дозаправкой в воздухе. Время на набор высоты в десять километров — около восьми минут. МиГ-31 оснащен шестиствольной пушкой, размещенной в носовой части. Кроме того, на вооружение перехватчика могут устанавливаться четыре управляемые ракеты большой дальности, а также дополнительные боеприпасы.