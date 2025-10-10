Стали кошмаром для ВСУ и поссорили НАТО: что известно о самолетах МиГ-31, один из которых упал под Липецком

МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей.
В Липецкой области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета упал МиГ-31. По данным Министерства обороны России, экипаж воздушного судна благополучно катапультировался. Истребители МиГ-31 успешно эксплуатируются и состоят на вооружении ВС РФ. В чем уникальность самолета и почему его так боятся на Западе, читайте в материале URA.RU.
Что представляет собой истребитель МиГ-31.
Экипаж истребителя способен эффективно поражать цели, находящиеся за пределами визуальной досягаемостиФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Основная часть МиГ-31 была разработана на основе конструкции МиГ-25. Кабина экипажа разделена на два отдельных отсека: в переднем располагается пилот, в заднем — штурман-оператор. Оба члена экипажа обеспечены катапультируемыми креслами. Запас топлива размещается в 13 баках, включающих два килевых, четыре крыльевых и семь фюзеляжных. При полной заправке МиГ-31 способен вмещать свыше 18 тысяч литров топлива.
«Охотник на лис»: какую скорость развивает МиГ-31.
Основное назначение МиГ-31 — перехват воздушных объектов на значительных расстояниях и высотах, включая стратегические бомбардировщики и крылатые ракетыФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Американцы называют этот истребитель словом Foxhound — «лисья гончая» (порода собак, — ред.) или «охотник на лис». Он развивает скорость до 3 463 км/ч. Максимальная продолжительность полета составляет три с половиной часа с подвесными баками и семь часов с дозаправкой в воздухе. Время на набор высоты в десять километров — около восьми минут. МиГ-31 оснащен шестиствольной пушкой, размещенной в носовой части. Кроме того, на вооружение перехватчика могут устанавливаться четыре управляемые ракеты большой дальности, а также дополнительные боеприпасы.
Как МиГ-31 поссорил НАТО.
Эстонские власти заявили, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В ответ на инцидент в небо были подняты два итальянских истребителя. Обсуждая это, генсек НАТО Марк Рютте повысил голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала. Он заявил, что альянс должен быть осторожным в том, как часто подавать сигнал тревоги.
МиГ-31К, армированные ракетами «Кинжал», наводят ужас на Украину.
В июне 2025 года ракета «Кинжал» была выпущена с истребителя МиГ-31К и впервые нанесла удар по цели в Николаеве. Как сообщал telegram-канал «Военный обозреватель», предполагаемой целью нападения стал энергетический объект, который используется Вооруженными силами Украины. По мнению американского аналитика Питера Сучиу, Киев проявляет повышенное внимание и осторожность в отношении этих самолетов. Причина в том, что российские истребители обладают возможностью оперативно приближаться к украинским границам, наносить удары и сразу же покидать зону боевых действий, подметил эксперт.
В Липецкой области произошло крушение истребителя МиГ-31.
Инцидент произошел 9 октября примерно в 19:20 по московскому времени в ходе захода на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Самолет МиГ-31 потерпел аварию, после чего оба члена экипажа катапультировались, угрозы для их жизни отсутствуют. Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдной местности, при этом полет осуществлялся без боекомплекта.