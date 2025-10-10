Ричмонд
В Харькове и Днепропетровске раздались взрывы

В Харьковской и Днепропетровской областях включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Харькове и Днепропетровске, информирует телеканал ТСН.

«Взрывы в Харькове и Днепропетровске», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

В Днепропетровской области сирены включены с 22:08 мск. Поздним вечером в четверг также стало известно о взрыве.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов произошла во Львове.