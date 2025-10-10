Огромный медведь держит в страхе жителей Красной поляны в Сочи

Ещё один медведь, вышедший к людям в поисках пропитания, был замечен на Камчатке. В КГБУ «Служба по охране животного мира» опубликовали забавный ролик, как один из сотрудников смог найти общий язык со зверем. На кадрах видно, как мужчина спокойно и уверенно объясняет медведю правила поведения. Он попросил не таскать рыбу из контейнеров, поскольку тот уже ел.