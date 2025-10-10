В столице Украины произошли взрывы

Взрывы прогремели в Киеве, информирует украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве гремят взрывы», — говорится в сообщении.
Согласно сведениям онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице Украины объявлена тревога с воздуха.
Кроме того, взрывы прогремели в городе Кременчуге Полтавской области. В регионе включены сирены.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Днепропетровске.