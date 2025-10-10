Ричмонд
В столице Украины произошли взрывы

В Киеве и Киевской области включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы прогремели в Киеве, информирует украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве гремят взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно сведениям онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице Украины объявлена тревога с воздуха.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Кременчуге Полтавской области. В регионе включены сирены.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Днепропетровске.