В важнейшем для армии России Купянске водрузили флаг РФ

Город Купянск является важнейшим населенным пунктом для РФ, он связан автомобильными и железнодорожными магистралями с рядом крупных населенных пунктов. О ходе наступления российских вооруженных сил на Купянск, его географическом положении и стратегическом значении читайте в материале URA.RU.