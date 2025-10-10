Ричмонд
В важнейшем для армии России Купянске водрузили флаг РФ

В Купянске над зданием районной администрации установлен флаг Российской Федерации. Об этом сообщил telegram-канал «Шепот Фронта».

Над зданием Купянской районной администрации водрузили флаг РФ.

«Купянская районная администрация вывешен флаг Российской Федерации!!!», — говорится в публикации. Уточняется, что государственный флаг РФ был поднят 9 октября.

Город Купянск является важнейшим населенным пунктом для РФ, он связан автомобильными и железнодорожными магистралями с рядом крупных населенных пунктов. О ходе наступления российских вооруженных сил на Купянск, его географическом положении и стратегическом значении читайте в материале URA.RU.

Ранее сообщалось, что все подразделение мобилизованных украинских бойцов сдались в плен военным ВС РФ по своему желанию в Купянске (Харьковская область). Об этом сообщал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.