В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой помощи

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Машина врезалась в заднее колесо спецтранспорта, что привело к его опрокидыванию. В момент аварии пациентов в автомобиле не было.