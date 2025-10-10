В Петропавловске-Камчатском опрокинулась машина скорой помощи

В Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием машины скорой помощи, в результате которого автомобиль опрокинулся. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в происшествии пострадали два фельдшера, находившиеся в салоне.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Машина врезалась в заднее колесо спецтранспорта, что привело к его опрокидыванию. В момент аварии пациентов в автомобиле не было.
Пострадавшие медики доставлены в больницу для обследования, решается вопрос об их госпитализации. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.
Ранее в горах Абхазии произошло ДТП с экскурсионным микроавтобусом, в котором ехали туристы из Ставрополья, один человек погиб и семь получили травмы.