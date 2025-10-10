Ричмонд
По Днепру ударили новейшим гибридом ракеты и бомбы

Впервые нанесен удар по целям в Днепропетровске новым гибридным боеприпасом. Об этом сообщают военкоры.

Атака произошла в Чечеловском районе.

Атака произошла в Чечеловском районе.

«Удар нанесен гибридным боеприпасом, сочетающим характеристики ракеты и авиабомбы», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что атака произошла в Чечеловском районе города. Предположительно, речь идет о планирующей авиабомбе, созданной на базе высокоточной ракеты «воздух-воздух» Х-38 малого радиуса действия.

Ранее российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях, а также вывели из строя объекты инфраструктуры, используемые ВСУ для транспортировки вооружения. В ответ украинская сторона усилила свою противовоздушную оборону за счет новых комплексов Patriot и начала использовать новые беспилотники «Зозуля».