По Днепру ударили новейшим гибридом ракеты и бомбы

Ранее российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях, а также вывели из строя объекты инфраструктуры, используемые ВСУ для транспортировки вооружения. В ответ украинская сторона усилила свою противовоздушную оборону за счет новых комплексов Patriot и начала использовать новые беспилотники «Зозуля».