В Хабаровске водитель разбил четыре машины при попытке объехать голубя

В ДТП получил травму пешеход.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В центре Хабаровска Nissan Pathfinder объехал голубя на дороге и разбил припаркованные автомобили, пострадал водитель одного из них, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло в районе автомойки на улице Калинина, 3А. Обруливая птицу, водитель не справился с управлением и врезался сначала в фонарь, а затем сразу в четыре машины. 67-летний водитель одной из них, «Киа» находился рядом с ней, и пострадал в ДТП.

— Водитель припаркованного автомобиля получил травмы, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Голубь не пострадал.

Напомним, ранее в ДТП в Хабаровске погиб 78-летний пешеход.