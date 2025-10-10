В Хабаровске водитель разбил четыре машины при попытке объехать голубя

ДТП произошло в районе автомойки на улице Калинина, 3А. Обруливая птицу, водитель не справился с управлением и врезался сначала в фонарь, а затем сразу в четыре машины. 67-летний водитель одной из них, «Киа» находился рядом с ней, и пострадал в ДТП.