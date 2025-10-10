Машина скорой помощи «влетела» в бетономешалку в Шымкенте

Как сообщает телеканал, ДТП произошло в первой половине дня. Машина медиков с мигалкой и сиреной мчалась к перекрестку. В этот момент на дорогу выехала бетономешалка.
На опубликованных в Сети кадрах с регистратора видно, что водитель скорой пытался избежать и столкновений и затормозить, от чего даже задымились шины. Но это не помогло — машина врезалась в выпирающий желоб бетономешалки. Удар пришелся на кабину.
В результате аварии пострадала вся бригада медиков — они получили ушибы. Но и водителя, и врача, и фельдшера уже отпустили домой из больницы.
Кто виноват в ДТП сейчас устанавливают полицейские.
"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи в отношении водителя, допустившего нарушение правил дорожного движения, возбуждено административное производство.
Собранные материалы будут направлены в суд. Полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения во избежание подобных происшествий", — заявили в ДП.