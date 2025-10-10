Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина скорой помощи «влетела» в бетономешалку в Шымкенте

Еще одно ДТП с участием скорой помощи произошло в Казахстане — накануне в Шымкенте скорая столкнулась с бетономешалкой, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, ДТП произошло в первой половине дня. Машина медиков с мигалкой и сиреной мчалась к перекрестку. В этот момент на дорогу выехала бетономешалка.

На опубликованных в Сети кадрах с регистратора видно, что водитель скорой пытался избежать и столкновений и затормозить, от чего даже задымились шины. Но это не помогло — машина врезалась в выпирающий желоб бетономешалки. Удар пришелся на кабину.

В результате аварии пострадала вся бригада медиков — они получили ушибы. Но и водителя, и врача, и фельдшера уже отпустили домой из больницы.

Кто виноват в ДТП сейчас устанавливают полицейские.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи в отношении водителя, допустившего нарушение правил дорожного движения, возбуждено административное производство.

Собранные материалы будут направлены в суд. Полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения во избежание подобных происшествий", — заявили в ДП.