Каршеринг без прав врезался в остановку в Новосибирске: шесть пострадавших

По информации Минздрава области, один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё четверо — в тяжёлом, судьба шестого пока неизвестна.

Источник: ГУ МВД

Шесть человек получили травмы в результате наезда каршерингового автомобиля на остановку «Октябрьский универмаг» на улице Кирова. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом пишет Горсайт.

По информации Минздрава области, один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё четверо в тяжёлом, судьба шестого пока неизвестна. Очевидцы сообщили в соцсетях, что среди пострадавших был ребёнок.

Авария произошла поздно вечером 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска. По данным прокуратуры, 19-летний молодой человек без водительских прав на каршеринговом автомобиле врезался в остановку, где находились люди.

На место происшествия прибыл прокурор района для координации работы правоохранительных органов.