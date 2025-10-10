Каршеринг без прав врезался в остановку в Новосибирске: шесть пострадавших

Шесть человек получили травмы в результате наезда каршерингового автомобиля на остановку «Октябрьский универмаг» на улице Кирова. Все пострадавшие доставлены в больницу. Об этом пишет Горсайт.
По информации Минздрава области, один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, ещё четверо в тяжёлом, судьба шестого пока неизвестна. Очевидцы сообщили в соцсетях, что среди пострадавших был ребёнок.
Авария произошла поздно вечером 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска. По данным прокуратуры, 19-летний молодой человек без водительских прав на каршеринговом автомобиле врезался в остановку, где находились люди.
На место происшествия прибыл прокурор района для координации работы правоохранительных органов.