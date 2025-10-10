В поселке Сибирцево Приморского края при пожаре в бытовке погиб мужчина

Напомним, ранее прокуратура Находки взяла на особый контроль расследование причин пожара, который произошел в ночь на 8 октября в нестационарном торговом объекте на улице Мичурина. В результате возгорания пострадал мужчина, который получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован.