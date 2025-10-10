В поселке Сибирцево Приморского края при пожаре в бытовке погиб мужчина

В поселке Сибирцево Черниговского округа произошел трагический пожар. Ночью загорелась бытовка — временное строение, в котором проживал мужчина. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили тело погибшего. Личность мужчины в настоящее время устанавливается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 15 квадратных метров. Для выяснения всех обстоятельств случившегося дознаватели МЧС России начали проверку. Они устанавливают точную причину возгорания, которое привело к гибели человека.
Напомним, ранее прокуратура Находки взяла на особый контроль расследование причин пожара, который произошел в ночь на 8 октября в нестационарном торговом объекте на улице Мичурина. В результате возгорания пострадал мужчина, который получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован.