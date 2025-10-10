В Тулуне 32-летняя нетрезвая водитель перевозила детей по городу с нарушениями

В Тулуне 32-летняя нетрезвая водитель перевозила детей по городу. Когда инспекторы подали сигнал об остановке, владелица «Toyota Camry» это проигнорировала и поехала дальше. Иномарку все-таки удалось остановить. При проверке документов выяснилось, что женщина никогда не имела водительских прав, а за рулем находилась в состоянии опьянения.