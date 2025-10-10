Ричмонд
В Тулуне 32-летняя нетрезвая водитель перевозила детей по городу с нарушениями

Двое детей ехали в салоне седана без ремня безопасности и детского кресла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне 32-летняя нетрезвая водитель перевозила детей по городу. Когда инспекторы подали сигнал об остановке, владелица «Toyota Camry» это проигнорировала и поехала дальше. Иномарку все-таки удалось остановить. При проверке документов выяснилось, что женщина никогда не имела водительских прав, а за рулем находилась в состоянии опьянения.

Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, алкотектор показал, что допустимая норма спирта в воздухе превышена в три раза.

— Женщина пояснила, что выпила банку пива после бани и возвращалась домой. В салоне седана находились двое детей, перевозившиеся с нарушениями — 10-летний ребенок не был пристегнут ремнем, а 3-летний — был без детского кресла, — пояснили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы по нескольким статьям. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. А инспекторы по делам несовершеннолетних оформили материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.