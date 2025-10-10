Истребитель российской армии потерпел крушение: подробности

9 октября примерно в 19:20 мск в Липецкой области потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался, жизни летчиков ничто не угрожает. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны России.
«Сегодня около 19:20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что военный борт упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта.
3 октября в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили о жесткой посадке самолета Ан-2 авиакомпании «Борус» в Красноярском крае в 40 километрах от поселка Танзыбей. На борту находились два человека, один из них погиб.
Летом прошлого года в Минобороны рассказали о том, что в горной местности Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России, его экипаж погиб. ЧП случилось при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
Подобное же происшествие зафиксировано и в августе 2023 года. Тогда в безлюдной местности в Калининградской области разбился Су-30. Пилоты также осуществляли учебно-тренировочный полет без боекомплекта, весь экипаж при этом погиб.
Три года назад, 17 октября 2022 года, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Борт врезался в жилую девятиэтажку. Из-за разлива топлива начался пожар. На данный момент известно о 13 погибших и 19 пострадавших. В Минобороны уточнили: «причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете».
Примерно в это же время в Ростовской области разбился военный самолет Су-24. По информации пресс-службы Южного военного округа, причиной крушения российского бомбардировщика после выполнения учебно-тренировочного полета могла стать техническая неисправность. Су-24 упал после того, как начал заходить на посадку.
Экипаж бомбардировщика успел катапультироваться, поисково-спасательная служба обнаружила летчиков и эвакуировала их на аэродром базирования.
А 24 июня в 03:18 на территории Рязани в районе Михайловского шоссе упал военный транспортный самолет Ил-76. Говоря языком военных чиновников, самолет «совершил жесткую посадку». Из девяти человек погибли четверо.