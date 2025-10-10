Истребитель российской армии потерпел крушение: подробности

Три года назад, 17 октября 2022 года, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34. Борт врезался в жилую девятиэтажку. Из-за разлива топлива начался пожар. На данный момент известно о 13 погибших и 19 пострадавших. В Минобороны уточнили: «причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете».