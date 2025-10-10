Медведь терроризирует элитный поселок в Сочи

Медведь лазит по мусорным контейнерам элитного поселка в Сочи.
Крупный медведь регулярно появляется в районе Красной Поляны в Сочи, где систематически разоряет мусорные контейнеры. Местные жители сообщают, что хищник представляет потенциальную опасность для людей.
«Местные жители рассказали, что не в первый раз наблюдают дикого зверя около мусорки в районе села Эсто-Садок. Скорее всего, животное подходит так близко к людям из-за голода, в поисках пищи», — отмечает telegram-канал SHOT.
По словам жителей, медведь регулярно переворачивает мусорные баки, создавая серьезные проблемы для коммунальных служб. После каждого такого «рейда» животное быстро скрывается в лесу.
Очевидцы выражают опасения, что в поисках пищи хищник может проявить агрессию по отношению к людям. Участившиеся визиты медведя к человеческому жилью связывают с нехваткой естественной кормовой базы в лесу.
Число нападений медведей на людей и случаев их выхода к населенным пунктам в России резко увеличилось в 2025 году. По оценкам экспертов, наиболее острая ситуация сложилась на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в южных регионах.