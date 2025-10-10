Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведь терроризирует элитный поселок в Сочи

Крупный медведь регулярно появляется в районе Красной Поляны в Сочи, где систематически разоряет мусорные контейнеры. Местные жители сообщают, что хищник представляет потенциальную опасность для людей.

Медведь лазит по мусорным контейнерам элитного поселка в Сочи.

Крупный медведь регулярно появляется в районе Красной Поляны в Сочи, где систематически разоряет мусорные контейнеры. Местные жители сообщают, что хищник представляет потенциальную опасность для людей.

«Местные жители рассказали, что не в первый раз наблюдают дикого зверя около мусорки в районе села Эсто-Садок. Скорее всего, животное подходит так близко к людям из-за голода, в поисках пищи», — отмечает telegram-канал SHOT.

По словам жителей, медведь регулярно переворачивает мусорные баки, создавая серьезные проблемы для коммунальных служб. После каждого такого «рейда» животное быстро скрывается в лесу.

Очевидцы выражают опасения, что в поисках пищи хищник может проявить агрессию по отношению к людям. Участившиеся визиты медведя к человеческому жилью связывают с нехваткой естественной кормовой базы в лесу.

Число нападений медведей на людей и случаев их выхода к населенным пунктам в России резко увеличилось в 2025 году. По оценкам экспертов, наиболее острая ситуация сложилась на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в южных регионах.