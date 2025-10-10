17-летняя пассажирка угнала такси в Хабаровске

В Хабаровске 17-летняя пассажирка угнала и разбила такси, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ночью житель Краснофлотского района, подрабатывающий перевозкой пассажиров, взял заказ подвезти двух девушек в кафе на улице Уборевича за алкоголем. Когда приехали, клиенты попросили водителя сделать покупку, а сами остались в машине с незаглушенным двигателем. Когда таксист вернулся на парковку, автомобиля там уже не было. Он обратился в полицию, и полицейские нашли машину на улице Советской со следами аварии: вмятинами на передней части, трещинами на багажнике и заднем бампере, разорванной покрышкой и деформацией диска.
Полицейские установили подозреваемую в угоне — 17-летнюю жительницу Красной речки. Она созналась в содеянном.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На ее мать правонарушительницы инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее в Хабаровске бывший водитель транспортной компании угнал у работодателя полуприцеп фуры.