17-летняя пассажирка угнала такси в Хабаровске

Ночью житель Краснофлотского района, подрабатывающий перевозкой пассажиров, взял заказ подвезти двух девушек в кафе на улице Уборевича за алкоголем. Когда приехали, клиенты попросили водителя сделать покупку, а сами остались в машине с незаглушенным двигателем. Когда таксист вернулся на парковку, автомобиля там уже не было. Он обратился в полицию, и полицейские нашли машину на улице Советской со следами аварии: вмятинами на передней части, трещинами на багажнике и заднем бампере, разорванной покрышкой и деформацией диска.