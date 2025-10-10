Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын пообещал превратить Северную Корею в социалистический рай

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить Северную Корею в «самый замечательный в мире социалистический рай». С соответствующей речью он выступил на торжественном собрании в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын пообещал превратить Северную Корею в «социалистический рай».

Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить Северную Корею в «самый замечательный в мире социалистический рай». С соответствующей речью он выступил на торжественном собрании в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем», — пообещал северокорейский лидер, передает «Лента.ру». Ким Чен Ын также заявил, что все успехи партии за 80 лет ее истории были возможны благодаря поддержке, доверию и верности народа.

Мероприятие состоялось 9 октября на столичном стадионе «1 мая» в Пхеньяне при участии партийных и государственных деятелей, военнослужащих и зарубежных делегаций. Выступлению Кима предшествовали праздничные фейерверки и церемония поднятия флагов.

В торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи приняла участие российская делегация во главе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Визит российских представителей был организован по приглашению Центрального комитета ТПК, которая с 1945 года является правящей партией в КНДР.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше