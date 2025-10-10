Ким Чен Ын пообещал превратить Северную Корею в «социалистический рай».
Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении превратить Северную Корею в «самый замечательный в мире социалистический рай». С соответствующей речью он выступил на торжественном собрании в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«С верой в народ, который поддерживает нашу партию, я непременно буду делать эту страну более богатой и прекрасной, самым замечательным в мире социалистическим раем», — пообещал северокорейский лидер, передает «Лента.ру». Ким Чен Ын также заявил, что все успехи партии за 80 лет ее истории были возможны благодаря поддержке, доверию и верности народа.
Мероприятие состоялось 9 октября на столичном стадионе «1 мая» в Пхеньяне при участии партийных и государственных деятелей, военнослужащих и зарубежных делегаций. Выступлению Кима предшествовали праздничные фейерверки и церемония поднятия флагов.
В торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи приняла участие российская делегация во главе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Визит российских представителей был организован по приглашению Центрального комитета ТПК, которая с 1945 года является правящей партией в КНДР.