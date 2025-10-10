В Красноярске при столкновении машины «скорой» с иномаркой пострадал человек

9 октября в Советском районе Красноярска произошла авария с участием машины скорой помощи. Инцидент случился на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Ястынской.
По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобиль скорой медицинской помощи, двигавшийся со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, столкнулся с легковым автомобилем «Тойота». Иномарка выезжала на зеленый сигнал светофора с прилегающей территории и не пропустила спецмашину.
В результате столкновения 39-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки, получила травмы. Ее доставили ее в ближайшую больницу.