Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске при столкновении машины «скорой» с иномаркой пострадал человек

В Советском районе Красноярска попала в ДТП спешащая на вызов скорая помощь.

Источник: ГИБДД РФ

9 октября в Советском районе Красноярска произошла авария с участием машины скорой помощи. Инцидент случился на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Ястынской.

По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобиль скорой медицинской помощи, двигавшийся со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, столкнулся с легковым автомобилем «Тойота». Иномарка выезжала на зеленый сигнал светофора с прилегающей территории и не пропустила спецмашину.

В результате столкновения 39-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки, получила травмы. Ее доставили ее в ближайшую больницу.