В Красноярске при столкновении машины «скорой» с иномаркой пострадал человек

По предварительным данным Госавтоинспекции, автомобиль скорой медицинской помощи, двигавшийся со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, столкнулся с легковым автомобилем «Тойота». Иномарка выезжала на зеленый сигнал светофора с прилегающей территории и не пропустила спецмашину.