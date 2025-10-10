Ричмонд
В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков

У рыбаков заглох мотор, сломались весла, и лодки разошлись в разные стороны.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж контейнеровоза «Саско Ангара» оказал помощь двум рыбакам, которых на лодках уносило в открытое море у мыса Чирикова под Магаданом. Об этом сообщили в Пожарно-спасательном центре Магаданской области.

По данным ведомства, сигнал бедствия поступил на номер 112 от очевидца, который рассказал, что его знакомый на надувной лодке пытался отбуксировать другую лодку с человеком в сторону Магадана. Однако в пути у них заглох мотор, сломались весла, и лодки разошлись в разные стороны.

На поиски вышел катер «Корвет-920», но из-за сильных волн спасатели не смогли продвинуться далеко от берега. В это время экипаж контейнеровоза «Саско Ангара», следовавшего из порта Магадан, сообщил, что заметил две лодки примерно в 2,5 морских милях от мыса.

Судно вернулось к месту обнаружения и подняло рыбаков на борт, после чего доставило их в бухту Нагаево, где моряков передали спасателям для дальнейшей помощи.

Ранее под Красноярском спасли рыбака, который дрейфовал на лодке с телом умершего от приступа брата.