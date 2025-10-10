В районе мыса Чирикова под Магаданом спасли двух рыбаков

По данным ведомства, сигнал бедствия поступил на номер 112 от очевидца, который рассказал, что его знакомый на надувной лодке пытался отбуксировать другую лодку с человеком в сторону Магадана. Однако в пути у них заглох мотор, сломались весла, и лодки разошлись в разные стороны.