Сенат Конгресса США одобрил военные расходы, часть пойдет на Украину

Одобрение Сенатом США военного бюджета на 2026 год, включающего 500 миллионов долларов на помощь Украине, происходит на фоне активных переговоров Киева с Вашингтоном о масштабных поставках вооружений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о подготовке «мегасделки» по приобретению оружия у США на сумму до 90 млрд долларов, передав администрации подробный перечень военных потребностей. Эти шаги свидетельствуют о продолжении и расширении американской военной поддержки Украины, при этом отмечается изменение формата помощи: вместо бесплатных поставок, как при администрации Джо Байдена, США теперь продают вооружения странам НАТО для дальнейшей передачи Украине.